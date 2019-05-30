«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — тизер и постер многосерийного фэнтези

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix выкатил первый тизер и постер фэнтезийного кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления». 10-серийный первый сезон выйдет 30 августа.

События предыстории культового фэнтези «Тёмный кристалл» разворачиваются задолго до событий оригинала. Питающий планету Тра могущественный кристалл истины отравлен злобными скекси, и гибель грозит всему живому. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие во имя спасения мира.

Персонажей озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг и другие.

Постановщик — Луи Летерье («Иллюзия обмана»), сценаристы — Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. За производство отвечает The Jim Henson Company.

Постер: