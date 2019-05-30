 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Аниме «Дети моря» выйдет в российский кинопрокат Twitch-стримеры устроили просмотр порно, аниме и терактов вместо трансляций Artifact от Valve Новости игр — лучшее за неделю Настольные впечатления: «Клинок и Колдовство», «Тайны Аркхэма», цикл Tiny Epic, «Из Руин», «Тэнно» и «Нуар» Новости игр — лучшее за неделю
8
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — тизер и постер многосерийного фэнтези

Стриминговый сервис Netflix выкатил первый тизер и постер фэнтезийного кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления». 10-серийный первый сезон выйдет 30 августа.

События предыстории культового фэнтези «Тёмный кристалл» разворачиваются задолго до событий оригинала. Питающий планету Тра могущественный кристалл истины отравлен злобными скекси, и гибель грозит всему живому. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие во имя спасения мира.

Персонажей озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг и другие.

Постановщик — Луи Летерье («Иллюзия обмана»), сценаристы — Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. За производство отвечает The Jim Henson Company.

Постер:

Постеры сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»
8 Обсудить
Темы
 
Видео Тёмный кристалл: Эра сопротивления
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — свежие кадры и дата выхода
 
«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — тизер и постер многосерийного фэнтези
 
Netflix готовит телеприквел кукольного фильма «Тёмный кристалл» Джима Хенсона

Тоже интересно

 
«24 часа: Наследие» — просмотр в прямом эфире
 
Кино «Малыш на драйве» — второй трейлер
 
Кино Арнольд Шварценеггер всё ещё верит в свою терминаторность
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Валериан и город тысячи планет»
 
Кино Мэтт Ривз всё-таки станет режиссёром фильма «Бэтмен»
 
Кино «Веном 2» сохранит свой мягкий рейтинг, несмотря на Карнажа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор клавиатуры ASUS ROG Strix SCOPEInfinity Ward официально анонсировала перезапуск Call of Duty: Modern WarfareCall of Duty: Modern Warfare (2019) - превью и первые впечатления от новой игры Infinity WardDOOM Eternal занял главное рекламное место E3 2019 в Лос-АнджелесеVampire: The Masquerde - Bloodlines 2 - разработчики рассказали о клане Малкавиан
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru