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«Легион» — тизер третьего сезона c профессором Икс

Финальный сезон «Легиона» обзавёлся полуминутным тизером, наконец-то знакомящим зрителя с новым действующим лицом повествования — Профессором Икс и по совместительству папенькой главного героя. Персонажа играет Гарри Ллойд («Игра престолов», «Двойник»).

В авторской супергеройской драме Ноя Хоули по одноимённому марвеловскому комиксу снимаются Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан и Стефани Корнелиуссен.

Заключительная глава стартует на кабельном канале FX 24 июня.

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