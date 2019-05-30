«Легион» — тизер третьего сезона c профессором Икс

Финальный сезон «Легиона» обзавёлся полуминутным тизером, наконец-то знакомящим зрителя с новым действующим лицом повествования — Профессором Икс и по совместительству папенькой главного героя. Персонажа играет Гарри Ллойд («Игра престолов», «Двойник»).
В авторской супергеройской драме Ноя Хоули по одноимённому марвеловскому комиксу снимаются Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан и Стефани Корнелиуссен.
Заключительная глава стартует на кабельном канале FX 24 июня.