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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Брайан Фуллер по-прежнему надеется на возвращение «Ганнибала»

Преданные поклонники многосерийного «Ганнибала» в который раз поинтересовались у создателя Брайана Фуллера, стоит ли хоть когда-нибудь ждать возвращения закрытого проекта на экран. Фуллер в который раз ответил, что ставить точку в сериале пока рано.

Мы не сдаёмся! Я чётко дал понять, что хочу этим заниматься, так же как актёры и [исполнительный продюсер] Марта [Де Лаурентис]. Нужен лишь канал или потоковый сервис, который захочет подключиться. У самой идеи нет временных рамок или срока годности. Нам просто нужен кто-то, кто на неё клюнет.

 
Брайан Фуллер, оптимист

В последний раз о возможном возрождении психологического триллера разговор заходил позапрошлым летом. Именно тогда к прежнему владельцу должны были вернуться права на «Молчание ягнят», что позволило бы Фуллеру начать переговоры об адаптации романа для телеэкрана. Решился ли этот вопрос, неизвестно, но отсутствие пристанища — не менее серьёзная проблема, требующая внимания.

Сериал о запутанных взаимоотношениях людоеда-интеллектуала Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен) и агента ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси) по романам-бестселлерам Томаса Харриса стартовал на канале NBC весной 2013 года, но после двух сезонов выбыл из эфира по причине низких рейтингов. Тем не менее критики сериал хвалили, и фанбаза у него имеется. Дело за малым — найти вещателя, который поверит в целесообразность возвращения сериала на экраны.

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Ганнибал
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