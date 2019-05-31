Кэри Элвис появится в третьем сезоне «Невероятной миссис Мэйзел»

В актёрском составе «Невероятной миссис Мэйзел» приятное пополнение — в третьем сезоне сериала снимется Кэри Элвис («Искусство большего»). Правда, кого именно ему доведётся сыграть, пока не сообщается. Также в проект записалась Стефани Хсу («Путь»), о её роли тоже пока ничего не известно.

Горячо полюбившаяся зрителям и критикам ретро-комедия рассказывает о примерной нью-йоркской домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), у которой есть всё: любящий муж, дети и роскошная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но обнаружившийся в молодой женщине талант к профессии стендап-комика безвозвратно меняет жизнь добропорядочной миссис Мэйзел.

Помимо Броснахэн в продолжении к своим ролям вернутся Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Кевин Поллак и Кэролайн Аарон.

Сценаристами и режиссёрами проекта выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. Производство курирует Amazon Studios.