 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Call of Duty: Modern Warfare — анонс и трейлер Twitch-стримеры устроили просмотр порно, аниме и терактов вместо трансляций Artifact от Valve «Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава Новости игр — лучшее за неделю Съёмки полнометражного «Кунг Фьюри» стартуют в июле
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Тьма» — трейлер 2-го сезона мистического триллера

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер 2-го сезона «Тьмы». Дата выхода у продолжения таинственной истории уже объявлена — завоевавший зрительские сердца сериал вернётся на телеэкраны 21 июня.

Мистический триллер рассказывает о нескольких семьях из провинциального немецкого городка Винден, соседствующего с атомной станцией. Размеренная и тихая, но не лишённая личных трагедий жизнь главных героев рушится после исчезновения местного школьника. Его пропажа становится катализатором необъяснимых, пугающих событий, а также вытягивает наружу годами хранившиеся некоторыми жителями тайны.

Режиссёр Баран бо Одар и сценарист Янтйе Фризе — коллеги по фильму «Кто я?» — числятся шоураннерами и создателями сериала.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Тьма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix продолжает наращивать количество оригинальных программ
 
Netflix продлил сериал «Тьма» на второй сезон
 
«Тьма» — тизер второго сезона мистического триллера

Тоже интересно

 
Кино «Робин Гуд: Начало» серьёзно промахнулся
 
Игры Характеристики Project Scorpio — нового Xbox One
 
Кино «Шпионы по соседству» — первый отрывок
 
Кино Ради «Капитана Марвел» YouTube изменил свой алгоритм поиска
 
Игры Phoenix Point — новая тактика отца X-COM стала эксклюзивом Epic Games Store
 
Кино Злые поклонники DC очернят «Чёрную Пантеру»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Super Smash Bros. Ultimate - хитовый файтинг для Nintendo Switch получил поддержку VR-очковАзиатские и европейские пользователи PlayStation 4 начали получать оповещения о скором повышении цен на подписку PlayStation PlusХидео Кодзима прокомментировал продемонстрированные в трейлере Death Stranding горыОтечественные непрофильные СМИ начали реагировать на добавление в Call of Duty: Modern Warfare плохих русскихMicrosoft представила крупное обновление Extra Edition для Crackdown 3
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru