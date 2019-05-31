«Тьма» — трейлер 2-го сезона мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер 2-го сезона «Тьмы». Дата выхода у продолжения таинственной истории уже объявлена — завоевавший зрительские сердца сериал вернётся на телеэкраны 21 июня.

Мистический триллер рассказывает о нескольких семьях из провинциального немецкого городка Винден, соседствующего с атомной станцией. Размеренная и тихая, но не лишённая личных трагедий жизнь главных героев рушится после исчезновения местного школьника. Его пропажа становится катализатором необъяснимых, пугающих событий, а также вытягивает наружу годами хранившиеся некоторыми жителями тайны.

Режиссёр Баран бо Одар и сценарист Янтйе Фризе — коллеги по фильму «Кто я?» — числятся шоураннерами и создателями сериала.