NBC закрыл сериалы «У Эбби», «Деревня» и «Враг внутри» после первого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC попрощался сразу с тремя своими новичками, закрыв после первого сезона ситком «У Эбби», психологический триллер «Враг внутри» и драму «Деревня». Ни один из проектов не сумел доказать свою состоятельность, оставив равнодушной аудиторию и нисколько не впечатлив критиков.

Мультикамерная комедия о подпольном баре «У Эбби» с Натали Моралес за неделю собирала у телеэкранов 2 млн человек при рейтинговом показателе 0,6 в демо «18–49 лет».

Правительственный триллер про спецагентов и предателей «Враг внутри» с Дженнифер Карпентер и Моррисом Честнатом смотрело в среднем 6,4 млн человек с показателем 1,6 в ключевом демо.

У душещипательной драмы о соседях «Деревня» показатели чуть скромнее — 5,8 млн недельных просмотров на эпизод с показателем 1,2 в демографической категории «18–49 лет».