 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Twitch-стримеры устроили просмотр порно, аниме и терактов вместо трансляций Artifact от Valve «Атака титанов» лучше «Игры престолов» Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен» «Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава Новости игр — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

NBC закрыл сериалы «У Эбби», «Деревня» и «Враг внутри» после первого сезона

Телеканал NBC попрощался сразу с тремя своими новичками, закрыв после первого сезона ситком «У Эбби», психологический триллер «Враг внутри» и драму «Деревня». Ни один из проектов не сумел доказать свою состоятельность, оставив равнодушной аудиторию и нисколько не впечатлив критиков.

Мультикамерная комедия о подпольном баре «У Эбби» с Натали Моралес за неделю собирала у телеэкранов 2 млн человек при рейтинговом показателе 0,6 в демо «18–49 лет».

Правительственный триллер про спецагентов и предателей «Враг внутри» с Дженнифер Карпентер и Моррисом Честнатом смотрело в среднем 6,4 млн человек с показателем 1,6 в ключевом демо.

У душещипательной драмы о соседях «Деревня» показатели чуть скромнее — 5,8 млн недельных просмотров на эпизод с показателем 1,2 в демографической категории «18–49 лет».

+ Обсудить
Темы
 
У Эбби Враг внутри Деревня
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 18–24 марта
 
Объявлены номинанты на премию Гильдии режиссёров Америки
 
Новые сериалы 20–26 мая

Тоже интересно

 
Кино В сиквел «Оно» вернут детей, и некоторые герои сильно изменятся с возрастом
 
Кино Первый постер фильма «Капитан Марвел»
 
Кино «Хедшот» — трейлер
 
Кино «Герой» — трейлер шпионского боевика с Александром Петровым и Владимиром Машковым
 
Кино «Чужой: Завет» — пролог
 
Кино Warner Bros. хочет избавить «Фантастических тварей» от Джонни Деппа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Super Smash Bros. Ultimate - хитовый файтинг для Nintendo Switch получил поддержку VR-очковАзиатские и европейские пользователи PlayStation 4 начали получать оповещения о скором повышении цен на подписку PlayStation PlusХидео Кодзима прокомментировал продемонстрированные в трейлере Death Stranding горыОтечественные непрофильные СМИ начали реагировать на добавление в Call of Duty: Modern Warfare плохих русскихMicrosoft представила крупное обновление Extra Edition для Crackdown 3
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru