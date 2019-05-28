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Первоисточник: redanianintelligence.wordpress.com Прямая ссылка на новость:
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Внешний вид солдат Нильфгаарда расстроил фанатов «Ведьмака»

Поклонники многосерийного фэнтези «Ведьмак» и без того усиленно переживают за экранное будущее легендарного охотника на нечисть, а некоторые новости со съёмочной площадки лишь усугубляют положение.

На днях сайт энтузиастов и преданных фанатов Redanian Intelligence, взявший на себя обязанность отыскивать и собирать воедино всю свежую информацию о съёмках сериала, разжился слитыми в сеть материалами, демонстрирующими, по заверениям портала, доспехи и оружие нильфгаардских солдат.

Внешний вид суровых воинов мощной южной империи, который скорее рассмешит, чем устрашит противника, интернет-общественность, мягко говоря, не порадовал. Буде информация по доспехам подтвердится, придётся уповать на магию постпродакшена.

Экранизация культовой саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии (Генри Кавилл), ищущем своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой Йеннифер (Анна Шаффер) и юной принцессой Цириллой (Фрейя Аллан), и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему континенту хаосе.

Главным сценаристом и шоураннером проекта значится Лорен Шмидт Хиссрич. Первый сезон снимают Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). За боевую хореографию отвечает Владимир «Король Ночи» Фурдик. Сапковский числится консультантом. Премьера запланирована на конец года.

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Ведьмак
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