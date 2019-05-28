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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Анимационный сериал «Харли Квинн» получил приблизительную дату выхода

Один из исполнительных продюсеров «Харли Квинн» Патри Шумакер опубликовал промо-арт грядущего мультсериала от DC Universe, сообщающий, что премьеру стоит ожидать этой осенью. Более конкретная дата выхода появится позже.

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена.

Главную героиню озвучивает Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл («Благослови этот бардак»), Джеймсу Гордону подарил свой голос Кристофер Мелони («Хэппи!»), а Джокер заговорит голосом Алана Тьюдика («Роковой патруль»).

Промо-арт сериала «Харли Квинн»
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