«Джессика Джонс» — анонс даты выхода 3-го сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс 3-го сезона «Джессики Джонс», подтверждающий июньскую премьеру заключительной главы марвеловского телекомикса. Официальная дата выхода — 14 июня.

В продолжении детективной драмы о бедовой частной сыщице и проблемной супергероине Джессика Джонс (Кристен Риттер) столкнётся с высокоинтеллектуальным психопатом, которого в одиночку ей не одолеть. Ей необходима помощь Триш (Рэйчел Тейлор), с которой у Джессики сейчас крайне непростые взаимоотношения.

В сериале снимаются Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Дэвид Теннант, Джанет Мактир, Леа Гибсон, Дж. Р. Рамирес и другие. Шоураннером значится Мелисса Розенберг («Декстер»).