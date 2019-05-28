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«Джессика Джонс» — анонс даты выхода 3-го сезона

Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс 3-го сезона «Джессики Джонс», подтверждающий июньскую премьеру заключительной главы марвеловского телекомикса. Официальная дата выхода — 14 июня.

В продолжении детективной драмы о бедовой частной сыщице и проблемной супергероине Джессика Джонс (Кристен Риттер) столкнётся с высокоинтеллектуальным психопатом, которого в одиночку ей не одолеть. Ей необходима помощь Триш (Рэйчел Тейлор), с которой у Джессики сейчас крайне непростые взаимоотношения.

В сериале снимаются Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Дэвид Теннант, Джанет Мактир, Леа Гибсон, Дж. Р. Рамирес и другие. Шоураннером значится Мелисса Розенберг («Декстер»).

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Видео Джессика Джонс
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