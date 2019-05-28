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«Атака титанов» лучше «Игры престолов»

Свежий сезон «Атаки титанов» (Shingeki no Kyojin) не перестаёт радовать поклонников, но вышедший вчера 5 эпизод (54-й в общем зачёте) под названием «Герой» отличился особо. Да так, что счастливые фанаты мигом вознесли его на вершину рейтинга телеэпизодов сайта IMDB с полновесными 10 баллами при 4371 проголосовавшем (на момент написания новости) довольном зрителе. А три царивших до этого на вершине эпизода «Игры престолов» (не из последнего сезона, ясное дело) с их жалкими 9,9 балла были вынуждены уступить место новому лидеру.

Не факт, конечно, что эпизод долго продержится на вершине: хватит нескольких десятков недовольных зрителей или небольшого флэшмоба фанатов какого-нибудь другого сериала, чтобы лишить его лидерства. Но это не отменит того факта, что «Титаны» вернулись во всём своём блеске и зажигают в лучших традициях первого сезона.

«Атака титанов» — популярная манга Хадзиме Исаямы, выходящая в журнале Bessatsu Shonen издательства Kodansha с 9 сентября 2009 года. Сейчас она собрана в 28 томов, чей тираж превышает 88 миллионов копий.

Франчайз включает в себя аниме от Wit Studio (сериал, OVA, фильмы-компиляции), ранобэ, побочную мангу, видеоигры, два японских художественных фильма и не только. В 2018 году была анонсирована голливудская киноадаптация манги. Фильм назначен снимать Андрес Мускетти, режиссёр «Мамы» и ремейка «Оно».

Показ аниме «Атака титанов 3: Часть 2» начался 28 апреля. В продолжении третьего сезона будет 10 серий (эпизоды 50–59 в общей хронологии). В России сериал показывает сервис Wakanim.

Разведкорпус отправляется в новую экспедицию, чтобы наконец добраться до правды о титанах, сокрытой в подвале родного дома Эрена. Звероподобный, Бронированный и Колоссальный титаны обязаны помешать разведкорпусу это сделать и готовят для него смертельную ловушку.

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Атака титанов 3: Часть 2 (Attack on Titan (TV 4/2019))
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