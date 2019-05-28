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«Родина: Форт Салем» — трейлер драмы об отважных американских ведьмах

Телеканал Freeform выкатил трейлер 10-серийной военной драмы «Родина: Форт Салем» о славном прошлом и настоящем Америки под охраной боевых ведьм. Даты выхода у сериала пока нет.

События разворачиваются в альтернативной вселенной, где ведьмы согласились спасти США в обмен на прекращение преследований. Главные героини — три девушки, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую. В мире «Форта Салема» женщины воюют на фронте с врагами страны и террористами при помощи супероружия и магии.

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм и Деметрия Маккинни. Создателем, шоураннером и сценаристом выступает Эллиот Лоуренс («Когти»).

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Видео Родина: Форт Салем
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