Свежий постер фантастического триллера «Болотная тварь»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До премьеры «Болотной твари» остались считанные дни, но потоковый сервис DC Universe ещё успевает опубликовать свежий постер фантастического триллера. Плакат многосерийной экранизации представляет собой оммаж классической обложке одноимённого комикса Алана Мура. Изображение украшало собой 28-й выпуск, вышедший в 1984 году. На руках у болотного монстра останки того, кем он был раньше, — несчастного Алека Холланда.

На «Томатах» уже появились первые отзывы критиков о сериале, и они почти сплошь положительные. Сейчас у «Болотной твари» 92% положительных отзывов на основе 12 рецензий. Прежде всего хвалят жуткую атмосферу, красоту натурных съёмок и натуральность образа главного монстра.

Премьера 10-серийного первого сезона с Кристал Рид и Энди Бином в главных ролях состоится 31 мая.