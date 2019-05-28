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«Болотная тварь» — полноценный трейлер телекомикса DC

Наконец-то дело дошло и до полноценного трейлера «Болотной твари». Официальное видео от потокового сервиса DC Universe демонстрирует фантастический триллер во всей его ужасающей красе. Хватает и атмосферы, и экшена, и новых пугающих кадров.

В истории о невероятном превращении погибшего учёного Алека Холланда в знаменитое болотное чудовище снимаются Кристал Рид, Энди Бин, Дерек Мирс, Дженнифер Билз, Вирджиния Мэдсен, Уилл Пэттон, Кевин Дюран и другие. За 10-серийную постановку отвечают Гари Доберман («Оно»), Марк Верхайден («Сорвиголова»), Джеймс Ван и Лен Уайзман («Другой мир»).

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