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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном

Кабельный канал HBO официально объявил, что грядущий шестой сезон комедии «Кремниевая долина» станет для сериала последним. В заключительную телеглаву войдут всего семь эпизодов.

Нынче 6-й сезон пребывает в предпроизводственной стадии, но премьеру обещают в этом году. Авторы заверили, что обеспечат повествованию подобающее, логичное завершение. Судя по комментариям сторон, решение было согласованным и полюбовным — HBO оставил последнее слово за продюсерами и сценаристами, которые посчитали, что самое время попрощаться с историей.

В сериале о талантливых, но не всегда везучих друзьях и коллегах-айтишниках снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер.

Шоураннером проекта числится Алек Берг («Барри»), создателями — Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински.

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Кремниевая долина
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