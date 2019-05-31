«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO официально объявил, что грядущий шестой сезон комедии «Кремниевая долина» станет для сериала последним. В заключительную телеглаву войдут всего семь эпизодов.

Нынче 6-й сезон пребывает в предпроизводственной стадии, но премьеру обещают в этом году. Авторы заверили, что обеспечат повествованию подобающее, логичное завершение. Судя по комментариям сторон, решение было согласованным и полюбовным — HBO оставил последнее слово за продюсерами и сценаристами, которые посчитали, что самое время попрощаться с историей.

В сериале о талантливых, но не всегда везучих друзьях и коллегах-айтишниках снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер.

Шоураннером проекта числится Алек Берг («Барри»), создателями — Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински.