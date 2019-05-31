«Блеск» — дата выхода и первые кадры третьего сезона

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры, а также видеообъявление премьерной даты третьего сезона «Блеска». 10-серийное продолжение комедийной драмы стартует 9 августа.
Сериал вдохновлён выступлениями женской лиги рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.) из 80-х. Группа жаждущих самореализации женщин во главе с безработной актрисой Рут Уайлдер (Элисон Бри) пробует свои силы в дамском рестлинг-шоу. В третьем сезоне лос-анджелесские воительницы в латексе отправятся покорять Лас-Вегас.
Сценаристами и шоураннерами проекта являются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами остаются создатели небезызвестного сериала «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.
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И партия свежих кадров: