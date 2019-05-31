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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Блеск» — дата выхода и первые кадры третьего сезона

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры, а также видеообъявление премьерной даты третьего сезона «Блеска». 10-серийное продолжение комедийной драмы стартует 9 августа.

Сериал вдохновлён выступлениями женской лиги рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.) из 80-х. Группа жаждущих самореализации женщин во главе с безработной актрисой Рут Уайлдер (Элисон Бри) пробует свои силы в дамском рестлинг-шоу. В третьем сезоне лос-анджелесские воительницы в латексе отправятся покорять Лас-Вегас.

Сценаристами и шоураннерами проекта являются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами остаются создатели небезызвестного сериала «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.

И партия свежих кадров:

4
Кадры из сериала «Блеск»
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Видео Блеск
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