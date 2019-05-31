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«Крайний космос» — трейлер второго сезона приключенческой фантастики

Канал Adult Swim опубликовал трейлер второго сезона анимационной драмеди «Крайний космос». Продолжение мультсериала стартует 24 июня.

Приключенческая экшен-фантастика Олэна Роджерса и Дэвида Сакса («Симпсоны») рассказывает о невероятно опасных, но оттого ещё более захватывающих космических приключениях астронавта-землянина Гэри Гудспида в компании инопланетян. В составе актёров озвучивания помимо самого Роджерса значатся Фред Армисен, Дэвид Теннант, Калеб Маклафлин, Стивен Ян и другие.

Проект продюсируют Conaco и New Form, а за производство отвечает студия ShadowMachine.

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«Крайний космос» — трейлер второго сезона приключенческой фантастики

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