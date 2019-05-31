«Крайний космос» — трейлер второго сезона приключенческой фантастики

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал Adult Swim опубликовал трейлер второго сезона анимационной драмеди «Крайний космос». Продолжение мультсериала стартует 24 июня.

Приключенческая экшен-фантастика Олэна Роджерса и Дэвида Сакса («Симпсоны») рассказывает о невероятно опасных, но оттого ещё более захватывающих космических приключениях астронавта-землянина Гэри Гудспида в компании инопланетян. В составе актёров озвучивания помимо самого Роджерса значатся Фред Армисен, Дэвид Теннант, Калеб Маклафлин, Стивен Ян и другие.

Проект продюсируют Conaco и New Form, а за производство отвечает студия ShadowMachine.