Звезда «Дэдпула» практикуется в магазинных кражах в трейлере сериала «Безделушки»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Netflix выпустил трейлер своего нового сериала — получасовой драмеди «Безделушки», главную роль в которой сыграет звезда «Дэдпула» Брианна Хилдебранд. Её героиня — тинейджер, беспросветная неудачница и хроническая воровка, вынужденная посещать группу анонимных шоплифтеров. Там она встречает таких же конченых клептоманок, как она сама, и формирует с ними весьма необычный дружеский союз.

Ведущие партии также исполняют Киана Мадейра и Куинтесса Суинделл. Автор литературного первоисточника — Кирстен Смит. Премьера сериала состоится уже 14 июня.