Солдатик Дженсен Эклс снялся в боевике «Призраки Ханоя» (постер)

В честь появления суперзвезды Солдатика в спин-оффе «Пацанов» Корпорация Vought International решила надавить на ностальгию и чувство прекрасного, выпустив из своих архивов постер к культовому боевику «Призраки Ханоя». Ну все же знают этот фильм Джереми Гиллеспи по одноимённому роману Дэвида Фремлина, верно?

Первый супергерой США в исполнении Дженсена Эклса, как и положено, предельно собран и брутален. А ещё у него есть нож, которым он готов кромсать врагов Америки.

Напомним, камео персонажа состоялось в шестом эпизоде «Поколения „Ви“» под названием Jumanji. «Школьный» спин-офф меж тем успел получить продление на второй сезон.