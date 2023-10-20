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Солдатик Дженсен Эклс снялся в боевике «Призраки Ханоя» (постер)

В честь появления суперзвезды Солдатика в спин-оффе «Пацанов» Корпорация Vought International решила надавить на ностальгию и чувство прекрасного, выпустив из своих архивов постер к культовому боевику «Призраки Ханоя». Ну все же знают этот фильм Джереми Гиллеспи по одноимённому роману Дэвида Фремлина, верно?

Первый супергерой США в исполнении Дженсена Эклса, как и положено, предельно собран и брутален. А ещё у него есть нож, которым он готов кромсать врагов Америки.

Постеры сериала «Поколение „Ви“»

Напомним, камео персонажа состоялось в шестом эпизоде «Поколения „Ви“» под названием Jumanji. «Школьный» спин-офф меж тем успел получить продление на второй сезон.

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ГалереяПоколение „Ви“
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Источник фотографий: Depositphotos

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