Появился трейлер фантастической комедии «Третье сентября» — экранизации песни-хита

У сериала «Третье сентября» — экранизации одноимённой песни-хита — появился трейлер. Видео представили на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Премьера самой фантастической комедии состоится 2 сентября на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Режиссёром сериала выступил Феликс Герчиков («Трейдер», «Варшава'21»). В экранизации сыграли Павел Рассомахин, Максим Белбородов, Александр Колесников, Арина Постникова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Марина Доможирова, Ольга Дибцева и Алика Смехова. Также в сериале сыграл исполнитель песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский.

Из описания трейлера на YouTube: