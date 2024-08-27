Появился трейлер фантастической комедии «Третье сентября» — экранизации песни-хита

У сериала «Третье сентября» — экранизации одноимённой песни-хита — появился трейлер. Видео представили на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Премьера самой фантастической комедии состоится 2 сентября на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Режиссёром сериала выступил Феликс Герчиков («Трейдер», «Варшава'21»). В экранизации сыграли Павел Рассомахин, Максим Белбородов, Александр Колесников, Арина Постникова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Марина Доможирова, Ольга Дибцева и Алика Смехова. Также в сериале сыграл исполнитель песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский.
Из описания трейлера на YouTube:
Канал ТНТ, онлайн-кинотеатр Кинопоиск и компания «Медиаслово» выпускают трейлер сериала «Третье сентября». В видеоролике зрители познакомятся с главным героем проекта, вынужденным раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на ту самую дату из хита Михаила Шуфутинского.
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