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Появился трейлер фантастической комедии «Третье сентября» — экранизации песни-хита

У сериала «Третье сентября» — экранизации одноимённой песни-хита — появился трейлер. Видео представили на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Премьера самой фантастической комедии состоится 2 сентября на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Режиссёром сериала выступил Феликс Герчиков («Трейдер», «Варшава'21»). В экранизации сыграли Павел Рассомахин, Максим Белбородов, Александр Колесников, Арина Постникова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Марина Доможирова, Ольга Дибцева и Алика Смехова. Также в сериале сыграл исполнитель песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский.

Из описания трейлера на YouTube:

Канал ТНТ, онлайн-кинотеатр Кинопоиск и компания «Медиаслово» выпускают трейлер сериала «Третье сентября». В видеоролике зрители познакомятся с главным героем проекта, вынужденным раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на ту самую дату из хита Михаила Шуфутинского.

Цитата из пресс-релиза
 
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