Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 марта

Педро Паскаль готовится заплатить ультимативную цену в трейлере второго сезона «Одни из нас». Не спрашивай, по ком играют в гольф.

Клеманс Поэзи получила роль в экранизации киберпанкового романа «Нейромант». Известно, кого сыграет исполнительница роли Флёр Делакур в «Гарри Поттере».

В новом превью сериала «Чужой: Земля» ксеноморф попадает на нашу планету. И другие важные релизы 2025 года на FX Networks.

Как я встретил вашего Декстера: Нил Патрик Харрис сыграет в сериале про любимого серийного убийцу. Он тоже попадёт на разделочный стол?

Зак Снайдер, Мартин Скорсезе и ещё два десятка звёзд в сериале о киноиндустрии от Сета Рогена (трейлер). Шарлиз Терон, Зои Кравиц, Брайан Крэнстон, Пол Дано и Рон Ховард тоже в деле.