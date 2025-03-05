Как я встретил вашего Декстера: Нил Патрик Харрис сыграет в сериале про любимого серийного убийцу

Похоже, создатели сериала «Декстер: Воскрешение» выполняют свой максимум для привлечения потенциальной аудитории. Даже той части зрителей, которая слыхом не слыхивала по вашего уже деда-маньяка Декстера Моргана.

К актёрской труппе присоединился Нил Патрик Харрис — натуральная сериальная звезда; актёр известен по ролям в культовом ситкоме с замечательным финалом «Как я встретил вашу маму» и стриминговом шоу «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Шоураннер и исполнительный продюсер Клайд Филлипс отлично потрудился с кастингом. В новом сериале сыграет узнаваемая группа новичков — Ума Турман, Питер Динклэйдж и Кристен Риттер. Также к своим персонажам вернутся актёры из оригинального сериала — те, кто, разумеется, выжили.

Харрис изобразит некого Лоуэлла; он будет на правах приглашённой звезды, а не постоянный участник разворачивающейся истории.

Премьера продолжения «Декстера: Новой крови» состоится на сервисе Paramount+ этим летом. Недавно закончился успешный показ 10-серийного приквела «Декстер: Первородный грех». Как несложно догадаться, сюжет рассказывал о молодом титульном герое, которого сыграл Патрик Гибсон. Майкл С. Холл — настоящий Декстер — помогал в роли голоса за кадром.