В новом комиксе про Миротворца титульный герой кроваво сразится с ящерами-нацистами

Как известно, второй сезон сериала «Миротворец» глава всея киновселенной DC Джеймс Ганн решил вписать в новую вселенную. А ещё само издательство DC Comics объявило о серии Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature. Мы немного писалипро неё в прошлом году. Сейчас же появилась дополнительная информация и, как обычно, первые страницы и варианты обложек.

Самое важное тут, что Ганн выступает консультантом по сюжету, а значит, она будет считаться каноном. Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature выйдет в марте, и в него войдут две новые истории с участием морально неоднозначного (мягко говоря) антигероя, его пернатого друга Орлика и коллеги-«героя» Линчевателя. Первая история Peaceful Vacation написана Рексом Оглом и проиллюстрирована художниками Маттео Лолли и Джоном Калишем. В этой истории Орлик и Миротворец отправляются на Аляску, чтобы провести отпуск, но их рейс оказывается захвачен.

Пока владелец блестящей каски и Орлик разбираются со всем этим, Линчеватель убеждается, что их похитил Контролёр в «A Time for Fables», от сценариста Тима Сили и художника Митча Джерадса. Согласно официальному синопсису DC, преступников Эвергрина ждут:

Большие неприятности с ножами, топорами и огромным количеством крови. Цитата из пресс-релиза

Что тут скажешь, не повезло им. На страницах всё весьма кроваво. Но интересно другое — чего там делают… ящеры-нацисты? Главную обложку создал Митч Джерадс, а варианты Дэн Паносян, Дарик Робертсон и Маттео Лолли.

В каждый выпуск серии также войдут дневниковые записи «Как стать супергероем» от Линчевателя, написанные Фредди Стромой — актёром, играющим персонажа в сериале. DC также подтвердило, что действие истории происходит в рамках продолжения сериала, второй сезон которого появится в августе.

Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature выйдет 26 марта.