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Восставший из ада Кевин Бейкон изгоняет демонов бензопилой в трейлере сериала «Охотник за головами» (без цензуры)

Имеем довольно понятную и даже знакомую всем сюжетную завязку про законника, который умирает при исполнении, попадает в ад, где договаривается с дьяволом, чтобы вернуться в мир смертных для поимки сбежавших демонов.

Последних нужно отправить обратно в огненную тюрьму. Оформлять возврат максимально просто — снести голову любым удобным образом. Можно с использованием огнестрела, но и бензопила тоже сгодится.

И в главной роли такого сериала на стриминге Amazon Prime Video — хорошо известный актёр Кевин Бейкон.

Судя по трейлеру «Охотника за головами», получилось весело и зрелищно. Местами, возможно, будет жутковато, но не сильно:

Все 8 эпизодов выйдут на сервисе 3 апреля.

Теги
ВидеоОхотник за головами
Комментарии (4)

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