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Убийственный финал сериала «Ты» в трейлере пятого сезона

Стриминг Netflix выкатил полноценный трейлер сериала «Ты», который на пятом сезоне закончит историю чересчур влюбчивого серийного убийцы Джо Голдберга.

После нескольких лет скитаний, протагонист со своей очередной пассией возвращается в Нью-Йорке, где, судя по ролику, находит очередную Настоящую Любовь.

Также ему не дают покоя прошлые грешки. И какая-то дамочка планирует отобрать бизнес актуальной возлюбленной. У Джо, понятное дело, на все проблемы ответ один. Убить нафиг. Теперь-то насилие его не пугает:

Премьера финала состоится на платформе 24 апреля.

Теги
ВидеоТы
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Источник фотографий: Depositphotos

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