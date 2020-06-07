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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Мандалорца» объясняет, как появилась ставшая мемом сцена с Малышом Йодой и чашкой супа

Вышедший в прошлом году «Мандалорец» явил миру Малыша Йоду, который моментально влюбил в себя миллионы зрителей. Но, как выяснилось, одна из самых запоминающихся сцен с ним — та, где он попивает супчик из чашки — была придумана практически случайно, и спасибо нужно сказать детям режиссировавшей тот эпизод Брайс Даллас Ховард:

Мои дети были на съёмках почти каждый день. И даже до того, как мы приходили на площадку, на раскадровке эпизода… когда мы просто придумывали какие-то вещи, моя дочь заходила в монтажную и не зависимо от того, был ли Малыш Йода на экране, постоянно спрашивала: «Где Малыш? Где Малыш? Где Малыш?».

Джон Фавро подметил, что если ребёнок интересуется, где Малыш, то и нам нужно знать, где он находится всё это время. Мы захотели, чтобы все знали, что тот в безопасности, и именно отсюда возникло сразу несколько моментов.

 
Брайс Даллас Ховард, родительница мемов

Вот так, с Педро Паскалем не встретилась, зато мемасик придумала.

Второй сезон «Мандалорца» должен выйти на Disney+ в конце этого года, и к Паскалю, Джине Карано, Джанкарло Эспозито, Карлу Уэзерсу и Минг-На Вену присоединятся Тимоти Олифант, Кэти Сакхофф, Темуэра Моррисон и, возможно, Розарио Доусон. Третьему сезону, разумеется, тоже быть.

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Мандалорец
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