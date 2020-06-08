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Первоисточник: www.justjared.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Друзей» призналась в преступлениях против расового разнообразия

На волне эпидемии покаяния за грехи против расово-гендерной инклюзивности соавтор культовых «Друзей» Марта Кауффман публично попросила прощения за то, что приложила недостаточно усилий для поддержания в своих сериалах необходимого уровня расового и прочего разнообразия.

Кауффман сквозь слёзы признала свою вину во время онлайн-мероприятия 2020 ATX Festival.

Хотелось бы мне знать тогда всё то, что я знаю сейчас. Простите, мне хотелось бы это знать тогда. И я бы приняла совершенно другие решения.

Судя по всему, шоураннер очень сильно жалеет о том, что зрителям пришлось столько лет терпеть на экране шестерых белых гетеросексуальных героев, и ей мучительно больно от того, что только сейчас она по-настоящему осознала свою творческую несостоятельность.

Наша компания всегда призывала к разнообразию, но я прилагала недостаточно усилий. Всё, о чём я сейчас думаю: что я могу сделать теперь? Что я могу сделать по-другому? Как мне создавать свой сериал по-новому? Хотелось бы мне задумываться над этим не только на заре своей карьеры шоураннера, но и год назад.

 
Марта Кауффман, грешница

В этой слезливой исповеди её поддержала коллега по цеху Джули Плек («Дневники вампира», «Первородные»), заявив, мол, ей крайне тяжело признавать, что она также является частью проблемы. Остаётся только гадать, поможет ли дамам этакая подстраховка остаться на плаву после того, как утихнет медийная истерия.

Недавно прокомментировавшая обвинения в непрогрессивности ситкома Лиза Кудроу на фоне этих завываний выглядит образцом благоразумия.

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