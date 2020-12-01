 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Проделки Рэя Фишера? Джосс Уидон покинул The Nevers — викторианскую фантастику, которую снимал для HBO В 2021 году выйдут пятый сезон сериала и третий фильм «Моя геройская академия» Ана Де Армас и Аня Чалотра возглавили списки популярнейших актёров и актрис 2020 года КГ играет: Code Vein Сравнение графики Cyberpunk 2077 на PS4 Pro и PC
3
КИНО
СЕРИАЛЫ
198
 
Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Ана Де Армас и Аня Чалотра возглавили списки популярнейших актёров и актрис 2020 года

Крупнейший и, пожалуй, известнейший в мире сайт, посвящённый кинематографу и телевидению опубликовал списки самых популярных кино- и телезвёзд уходящего года. Портал IMDb составил два топ-10, между которыми есть принципиальное различие. В первую десятку вошли все актёры и актрисы, пользовавшиеся наибольшим вниманием аудитории (обычных зрителей и специалистов отрасли) в 2020 году. Во второй десятке только те, кто впервые за свою карьеру попал в поле пристального внимания аудитории. Разделять по гендеру списки не стали, и мужики оказались в исчезающем меньшинстве.

Итоги уходящего года подвели на основе рейтинговых данных чарта IMDbPro STARmeter, полученных благодаря подсчёту просмотров страниц кинобазы. В месяц портал посещает более 200 млн пользователей.

Итак, десятка самых популярных актёров и актрис 2020 года по версии IMDb выглядит так:

  1. Ана Де Армас
  2. Джулия Гарнер
  3. Аня Чалотра
  4. Милли Бобби Браун
  5. Эрин Мориарти
  6. Марго Робби
  7. Эйдан Галлахер
  8. Аня Тейлор-Джой
  9. Линда Карделлини
  10. Генри Кавилл

В списке самых популярных дебютантов представительницы прекрасного пола также составляют подавляющее большинство:

  1. Аня Чалотра
  2. Эйдан Галлахер
  3. Мария Бакалова
  4. Лорен Лапкус
  5. Виктория Педретти
  6. Джерни Смоллетт
  7. Альба Баптиста
  8. Голшифте Фарахани
  9. Фрейя Аллан
  10. Лиана Сильверс

Пристальное внимание к Ане Де Армас во многом связано с выходом детектива Райана Джонсона «Достать ножи» и позже с новостями о её романе с Беном Аффлеком. Аня Чалотра сильно заинтересовала аудиторию, дебютировав в роли чародейки Йеннифер в первом сезоне «Ведьмака». По данным IMDb, Чалотра продержалась на первом месте чарта IMDbPro STARmeter четыре недели подряд и ещё четыре недели — в первой десятке списка.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Триумф «Паразитов» и другие победители «Оскара 2020»
 
«Оскар 2020» — полный список номинантов
 
Победители «Золотого глобуса 2020» — триумф «1917» и «Однажды... в Голливуде»

Тоже интересно

 
Зендая рассказала о своей невероятно маленькой роли в «Дюне»
 
Трейлер фильма «Фаренгейт 11/9» — про то, как Дональд Трамп разрушает США
 
Слух дня: назван главный претендент на роль Супермена
 
Игры Криворукие журналисты против Sekiro
 
«Холмс и Ватсон» оказались слишком тупыми для Netflix и абсолютно гнилыми
 
«Оно 2» — тизер-трейлер ужастика по мотивам романа Стивена Кинга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в декабре

 
3 Чт20:15Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 368: Самый рациональный рейх
 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
 
4ЕВА – 400: Ещё один великолепный юбилей
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru