Ана Де Армас и Аня Чалотра возглавили списки популярнейших актёров и актрис 2020 года

Крупнейший и, пожалуй, известнейший в мире сайт, посвящённый кинематографу и телевидению опубликовал списки самых популярных кино- и телезвёзд уходящего года. Портал IMDb составил два топ-10, между которыми есть принципиальное различие. В первую десятку вошли все актёры и актрисы, пользовавшиеся наибольшим вниманием аудитории (обычных зрителей и специалистов отрасли) в 2020 году. Во второй десятке только те, кто впервые за свою карьеру попал в поле пристального внимания аудитории. Разделять по гендеру списки не стали, и мужики оказались в исчезающем меньшинстве.

Итоги уходящего года подвели на основе рейтинговых данных чарта IMDbPro STARmeter, полученных благодаря подсчёту просмотров страниц кинобазы. В месяц портал посещает более 200 млн пользователей.

Итак, десятка самых популярных актёров и актрис 2020 года по версии IMDb выглядит так:

Ана Де Армас Джулия Гарнер Аня Чалотра Милли Бобби Браун Эрин Мориарти Марго Робби Эйдан Галлахер Аня Тейлор-Джой Линда Карделлини Генри Кавилл

В списке самых популярных дебютантов представительницы прекрасного пола также составляют подавляющее большинство:

Аня Чалотра Эйдан Галлахер Мария Бакалова Лорен Лапкус Виктория Педретти Джерни Смоллетт Альба Баптиста Голшифте Фарахани Фрейя Аллан Лиана Сильверс

Пристальное внимание к Ане Де Армас во многом связано с выходом детектива Райана Джонсона «Достать ножи» и позже с новостями о её романе с Беном Аффлеком. Аня Чалотра сильно заинтересовала аудиторию, дебютировав в роли чародейки Йеннифер в первом сезоне «Ведьмака». По данным IMDb, Чалотра продержалась на первом месте чарта IMDbPro STARmeter четыре недели подряд и ещё четыре недели — в первой десятке списка.