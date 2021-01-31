Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 января

Главную героиню в приквеле «Ведьмака» сыграет Джоди Тёрнер-Смит. Перевоплотится в элитную воительницу с божественным голосом.

HBO Max готовит сериал по вселенной «Гарри Поттера». Проект пока находится на стадии обсуждения.

Актрисы из фэнтези о феечках Винкс ответили на обвинения в отбеливании главных героинь. Недостаёт феи-азиатки и феи-латиноамериканки.

Шоураннер «ВандаВижн» понимает недовольство зрителей неспешным темпом сериала. И обещает, что их страдания будут вознаграждены.

Большая проблема Apple TV+: только 38% подписчиков платят за удовольствие. Такое бывает, когда смотреть нечего.

Оскандалившийся Арми Хаммер больше не снимается в сериале о создании «Крёстного отца». То ли ещё будет.

Преступно белые — объявлен основной каст сиквела «Викинги: Вальхалла». Зрителей попытаются убедить, что северные завоеватели были сплошь светлокожими.