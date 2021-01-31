Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 января

Главную героиню в приквеле «Ведьмака» сыграет Джоди Тёрнер-Смит. Перевоплотится в элитную воительницу с божественным голосом.
HBO Max готовит сериал по вселенной «Гарри Поттера». Проект пока находится на стадии обсуждения.
Актрисы из фэнтези о феечках Винкс ответили на обвинения в отбеливании главных героинь. Недостаёт феи-азиатки и феи-латиноамериканки.
Шоураннер «ВандаВижн» понимает недовольство зрителей неспешным темпом сериала. И обещает, что их страдания будут вознаграждены.
Большая проблема Apple TV+: только 38% подписчиков платят за удовольствие. Такое бывает, когда смотреть нечего.
Неоспоримый лидер: «Бриджертоны» — самый популярный сериал за всю историю Netflix. Он собрал 82 млн просмотров. По данным самого же Netflix.
Оскандалившийся Арми Хаммер больше не снимается в сериале о создании «Крёстного отца». То ли ещё будет.
Преступно белые — объявлен основной каст сиквела «Викинги: Вальхалла». Зрителей попытаются убедить, что северные завоеватели были сплошь светлокожими.
Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок. Но её переубедили.
Гвендолин Кристи сыграет Люцифера, а Бойд Холбрук — Коринфянина в «Песочном человеке» Нила Геймана. И остальные новости каста.
Элизабет Кин и Рэймонд Реддингтон вернутся — «Чёрный список» получил девятый сезон. Всё благодаря стабильно высоким рейтингам.
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