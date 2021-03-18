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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Баки Барнс и Сэм Уилсон снова воюют и спорят в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Мир вверх тормашками и требует спасения. Поэтому Баки Барнсу (Себастиан Стэн) и Сэму Уилсону (Энтони Маки) некогда прохлаждаться — они отправляются на новые подвиги. Marvel Studios выпустила очередной минутный тизер «Сокола и Зимнего солдата» с обязательным набором свежих кадров.

Многосерийный приключенческий боевик о жизни Земли после событий финальных «Мстителей» выходит на малые экраны уже послезавтра. Режиссёр Кари Скогланд и сценаристы «Джона Уика» Дерек Кольстад и Малкольм Спеллман постарались, чтобы фантастического экшена в сериале хватало.

И в довесок первый кадр с Джоном Уокером в исполнении Уайтта Рассела:

Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат»
Теги
ВидеоСокол и Зимний солдатБаки барнсСебастиан стэнСэм уилсонЭнтони маки
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