Баки Барнс и Сэм Уилсон снова воюют и спорят в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Мир вверх тормашками и требует спасения. Поэтому Баки Барнсу (Себастиан Стэн) и Сэму Уилсону (Энтони Маки) некогда прохлаждаться — они отправляются на новые подвиги. Marvel Studios выпустила очередной минутный тизер «Сокола и Зимнего солдата» с обязательным набором свежих кадров.

Многосерийный приключенческий боевик о жизни Земли после событий финальных «Мстителей» выходит на малые экраны уже послезавтра. Режиссёр Кари Скогланд и сценаристы «Джона Уика» Дерек Кольстад и Малкольм Спеллман постарались, чтобы фантастического экшена в сериале хватало.

И в довесок первый кадр с Джоном Уокером в исполнении Уайтта Рассела: