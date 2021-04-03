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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Ниган надеется на искупление в открывающей сцене финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Десятый сезон «Ходячих мертвецов» завершается частично ретроспективным эпизодом с говорящим названием Here's Negan, где один из самых известных злодеев сериала столкнётся лицом к лицу со своим непростым прошлым. И накануне финала предпоследней телеглавы зомби-драмы кабельный канал AMC опубликовал открывающую сцену из заключительной серии с Джеффри Дином Морганом, Лорен Коэн и Мелиссой Макбрайд.

Совет Александрии проголосовал за изгнание Нигана из города, и Кэрол, которая на самом деле и решила его судьбу, приводит изгнанника в лесную хижину за стенами поселения — здесь ему и предстоит предаться тяжёлым воспоминаниям о прошлой жизни. Финал этого эпизода, предполагается, определит будущее Нигана в одиннадцатом сезоне.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы
Комментарии (2)

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