Ниган надеется на искупление в открывающей сцене финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Десятый сезон «Ходячих мертвецов» завершается частично ретроспективным эпизодом с говорящим названием Here's Negan, где один из самых известных злодеев сериала столкнётся лицом к лицу со своим непростым прошлым. И накануне финала предпоследней телеглавы зомби-драмы кабельный канал AMC опубликовал открывающую сцену из заключительной серии с Джеффри Дином Морганом, Лорен Коэн и Мелиссой Макбрайд.

Совет Александрии проголосовал за изгнание Нигана из города, и Кэрол, которая на самом деле и решила его судьбу, приводит изгнанника в лесную хижину за стенами поселения — здесь ему и предстоит предаться тяжёлым воспоминаниям о прошлой жизни. Финал этого эпизода, предполагается, определит будущее Нигана в одиннадцатом сезоне.