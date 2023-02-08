Мэтт Риз участвует в процессе века — вышел трейлер второго сезона «Перри Мейсона»

«Правосудие — не иллюзия, иллюзия — это система». В сети появился трейлер второго сезона детективной драмы «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом в главной роли. Воевать против системы частный сыщик начнёт 6 марта.
За многосерийную адаптацию книжной серии Эрла Стэнли Гарднера в числе прочих отвечают кабельный канал HBO и продюсер Роберт Дауни-младший.
Перри Мейсон — поломанный жизнью частный детектив из Лос-Анджелеса, который не так давно вернулся с фронта и пытается привести свою жизнь в порядок. Во продолжении Мейсону предстоит расследовать очень громкое дело об убийстве нефтяного магната.
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