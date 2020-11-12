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В 13 сезоне «Доктора Кто» будет только восемь эпизодов

Официальный твиттер сериала «Доктор Кто» сообщил о начале съёмок 13 сезона, который будет укороченным. Из-за новых, усложнившихся условий производства, обусловленных напряжённой эпидемиологической обстановкой, продолжение будет восьмисерийным. Нынешний шоураннер сериала Крис Чибнелл объяснил, что теперь съёмки каждого эпизода будут занимать куда больше времени, но пообещал, что это никак не скажется на их высоком качестве.

Продолжение культовой приключенческой фантастики с Джоди Уиттакер в роли знаменитого космического путешественника с планеты Галлифрей пока не обзавелось датой выхода, но британский телеканал BBC наверняка планирует показать новый сезон в следующем году.

Промо-арт сериала «Доктор Кто»
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