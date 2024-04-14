Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 апреля

Первые отзывы на Fallout появились на Rotten Tomatoes. Критикам разрешили засветить свои оценки перед премьерой.

«Идущие на смерть» Роланда Эммериха показали свой тизер. Император Энтони Хопкинс обещает хлеб и зрелища.

Новое затмение: «Героев» снова могут возродить. Сериал про супергероев, но без основы в виде комиксов.

Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу мёртв. Так и не придумали, о чём ещё снимать.

«Пацаны» — всё! Работа над четвёртым сезоном официально завершена. И мы уже знаем, когда ждать премьеру.

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Давно забытый «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном получил продление сразу на два сезона. С Локи можно попрощаться.