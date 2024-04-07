Чеви Чейзу «не разрешат» вернуться в «Сообщество»

У поклонников комедийного сериала «Сообщество» были все поводы, чтобы с оптимизмом смотреть в завтрашний день. В сентябре 2022 года стало известно, что закрытый после шести сезонов проект переехал на стриминговый сервис Peacock. Переезд решили отметить с размахом — нет, не решать броском кубика, кто идёт за пиццей, а поскромнее: снять полнометражный фильм. «Шесть сезонов и фильм!», если вы понимаете. Несмотря на паузу, возникшую во время забастовки актёров и сценаристов, создатель сериала Дэн Хармон практически закончил работу над сценарием.

Практически весь основной каст дал согласие на участии в съёмках. Единственного кого не хватало, так это Чеви Чейза — актёр, сыгравший эксцентричного миллиардера Пирса, первым ушёл из сериала ещё после четвертого сезона. Его персонаж по сюжету якобы умер, но надежда увидеть его на экране не угасала — Пирсу не впервой было обманывать окружающих, разыгрывая карту приближающейся смерти. Но, как стало известно благодаря Джоэлу Макхейлу, рассчитывать на возвращение Чейза не стоит.

Я не думаю, что ему разрешат вернуться. Полагаю, этого не произойдёт. Не думаю, что его возвращение так уж важно. Очевидно, что это обусловлено его бесцеремонным уходом в четвертом сезоне. Джефф рубит правду-матку

Никто особо и не скрывал, что на площадке царила токсичная атмосфера из-за Чеви Чейза: будучи единственной состоявшейся звездой, он не слишком хорошо относился к коллегам и создателям, полагая себя слишком хорошим для проекта. Неприязнь оказалась взаимной, при этом не ограничивалась вербальными методами: по словам Макхейла, он однажды вывихнул Чейзу плечо во время физической стычки. Так что есть вероятность, что им нельзя будет работать вместе с точки зрения закона.

Но есть и хорошие новости: Макхейл уточняет, что у команды уже есть бюджет и осталось лишь выбрать время, чтобы собрать остальных актёров на съёмки. Помимо самого Джоэла к ролям выпускников общественного колледжа Гриндейл и его персонала вернутся Иветт Николь Браун, Дэнни Пуди, Кен Джонг, Джим Раш, Гиллиан Джейкобс, Элисон Бри и Дональд Гловер.