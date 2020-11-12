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Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:
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Галлагеры спасаются от COVID-19 на первых кадрах из финального сезона «Бесстыдников»

Кабельный канал Showtime опубликовал свежие кадры из 11 — заключительного — сезона своего знаменитого многосерийного ветерана «Бесстыдники», который в последний раз вернётся в эфир 6 декабря. На снимках комедийной драмы Галлагеры и другие обитатели Чикаго живут, как и весь остальной мир, в условиях коронавируса, а потому неукоснительно соблюдают масочный режим.

Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники»

В 12-серийном последнем сезоне всем членам семейства предстоит столкнуться не только со внешними угрозами, но и с важными проблемами сугубо личного характера. От того, как они с ними справятся, будет зависеть их дальнейшая жизнь.

В финальных эпизодах играют Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. Джон Уэллс — шоураннер сериала, Пол Эбботт — его создатель. Производством занимаются Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники» Кадры из сериала «Бесстыдники»
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