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Темнокожая звезда «Бэтвумен» демонстрирует обновлённый костюм на видео

Исполнительница титульной партии во втором сезоне «Бэтвумен» поделилась в своём твиттере коротким закадровым видео со съёмочной площадки сериала, где она демонстрирует своё усовершенствованное супергеройское облачение. Реальной экипировке, прямо скажем, недостаёт той пусть и крохотной доли презентабельности, которую выдавал недавно опубликованный официальный промо-арт.

Судя по предыдущим закадровым материалам, в начальных эпизодах второго сезона Райан Уайлдер (Джависия Лесли) будет донашивать костюм и парик исчезнувшей из Готэма Кейт Кейн, а уж потом новая героиня обзаведётся собственным облачением и избавится от алой шевелюры. Как это произойдёт, зрители узнают в начале следующего года, когда фантастический боевик вернётся на канал The CW.

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Бэтвумен
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