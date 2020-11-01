Темнокожая звезда «Бэтвумен» демонстрирует обновлённый костюм на видео

Исполнительница титульной партии во втором сезоне «Бэтвумен» поделилась в своём твиттере коротким закадровым видео со съёмочной площадки сериала, где она демонстрирует своё усовершенствованное супергеройское облачение. Реальной экипировке, прямо скажем, недостаёт той пусть и крохотной доли презентабельности, которую выдавал недавно опубликованный официальный промо-арт.

Going into the weekend... ???? pic.twitter.com/Oy4hEfV0IF — Javicia Leslie (@JaviciaLeslie) October 31, 2020

Судя по предыдущим закадровым материалам, в начальных эпизодах второго сезона Райан Уайлдер (Джависия Лесли) будет донашивать костюм и парик исчезнувшей из Готэма Кейт Кейн, а уж потом новая героиня обзаведётся собственным облачением и избавится от алой шевелюры. Как это произойдёт, зрители узнают в начале следующего года, когда фантастический боевик вернётся на канал The CW.