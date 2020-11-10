Пол Беттани и Элизабет Олсен изображают счастливых супругов на свежем промо-арте сериала «ВандаВижн»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал обложку свежего выпуска своего журнала, на которой красуются главные герои марвеловского сериала «ВандаВижн» в исполнении Пола Беттани и Элизабет Олсен. А уже завтра издание обещает раскрыть кое-какие интересные подробности о проекте. Может, заодно и дату выхода объявит.

Сюрреалистичный сюжет сплетёт воедино супергероические приключения и ситком. Поначалу Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай моментально разваливается, стоит героям заподозрить, что их окружает не реальность, а искусно построенная иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны»). Главным сценаристом значится Жак Шеффер («Чёрная вдова»). Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+, предположительно, в декабре.