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Пол Беттани и Элизабет Олсен изображают счастливых супругов на свежем промо-арте сериала «ВандаВижн»

Портал Entertainment Weekly опубликовал обложку свежего выпуска своего журнала, на которой красуются главные герои марвеловского сериала «ВандаВижн» в исполнении Пола Беттани и Элизабет Олсен. А уже завтра издание обещает раскрыть кое-какие интересные подробности о проекте. Может, заодно и дату выхода объявит.

Сюрреалистичный сюжет сплетёт воедино супергероические приключения и ситком. Поначалу Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай моментально разваливается, стоит героям заподозрить, что их окружает не реальность, а искусно построенная иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны»). Главным сценаристом значится Жак Шеффер («Чёрная вдова»). Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+, предположительно, в декабре.

Промо-арт сериала «ВандаВижн»
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