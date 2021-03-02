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Больше Тома Хиддлстона в образе бога обмана на свежих промо марвеловского «Локи»

До премьеры третьего по счёту сериала Marvel на Disney+ остались считанные месяцы — «Локи» с Томом Хиддлстоном отправится покорять зрительские сердца уже 11 июня. Тем временем в сети появились свежие изображения зрительского любимчика, судя по всему, с мерча.

Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи»

Помимо Хиддлстона в авантюрном экшене снимаются София Ди Мартино, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант и Вунми Мосаку.

Согласно нескольким авторитетным изданиям, сериал уже продлили на второй сезон, однако официального заявления студии пока не было.

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