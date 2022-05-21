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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Страсти Дэвида Акосты и прочая чертовщина в трейлере третьего сезона мистики «Зло»

У главных героев мистического хоррора «Зло» всё по-старому — в их жизни творятся привычные необъяснимые ужасы, что и доказывает опубликованный в сети трейлер третьего сезона. Сериал Роберта и Мишель Кинг («Хорошая жена») вернётся на малые экраны 12 июня.

В третьем сезоне к сумасшествию, творящемуся в жизни центральных персонажей, примешивается важное событие — Дэвид Акоста (Майк Колтер) принял духовный сан, и это, конечно, повлияет на его отношения с коллегами — психологом Кристен Бушар (Катя Херберс) и специалистом по технологиям Беном Шакиром (Аасиф Мандви). Вечно злоумышляющий Лиланд Таунсенд (Майкл Эмерсон) тоже никуда не делся и продолжает своё чёрное дело.

И свежие готичные постеры:

Постеры сериала «Зло» Постеры сериала «Зло»
Теги
ПостерыВидеоЗлоТрейлер
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