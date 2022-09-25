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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Путешественник во времени и предсказатель Питер Капальди нагнетает в трейлере «Часа дьявола»

«Я знаю, что ты чувствуешь себя не в своей тарелке» — в трейлере сериала Amazon Prime «Час дьявола» персонаж Питера Кападьди пытается убедить главную героиню (Джессика Рэйн), что её жизнь ей не принадлежит, а других скептически к нему настроенных, что его восприятие времени лучше, чем у кого бы то ни было. Ну как тут не вспомнить «Доктора Кто»? В числе продюсеров грядущей премьеры — Стивен Моффат, экс-шоураннер одного из старейших сериалов в истории телевидения.

По сюжету Люси (Рэйн) каждое утро ровно в 3:33 (час дьявола) будят ужасающие видения. В реальности с ней и её семьёй тоже происходят странные вещи. Героиня пытается во всём разобраться и не сойти с ума, а затворник, которого играет Капальди, хочет ей в этом помочь или только делает вид — кто знает, это же всё-таки хоррор.

Актёр рассказывал, что одна из главных идей сериала заключается в том, что нужно уметь прислушиваться к своим кошмарам, потому что порой в них хранятся послания для нас.

Премьера «Часа дьявола» — 28 октября.

Постеры сериала «Час дьявола»
Теги
ВидеоЧас дьявола
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Источник фотографий: Depositphotos

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