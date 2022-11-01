Кирилл Пирогов — мастер договариваться в трейлере детективного триллера «Переговорщик»

«Я могу любого человека заставить сделать то, что мне нужно». Видеосервис KION презентовал трейлер многосерийного детективного триллера «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в заглавной роли. Проект режиссёра Нурбека Эгена и сценариста Олега Маловичко, вместе работавших над незабвенным «Мажором», выходит в онлайн-кинотеатре 3 ноября.

История о спеце Александре Максимове, умеющем любой конфликт разрулить методом переговоров. Впрочем, это не спасло его от беды — во время операции по спасению заложников, в которой участвовал главный герой, погибли невинные люди включая его дочь. Трагедия заставила Максимова уволиться и оставить семью, зато прошлое его не оставляет — спустя девять лет новая опасность вынуждает главного героя вернуться к работе.

И постер: