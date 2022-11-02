Слава Киру! Ко второму сезону «Разделения» примкнули Гвендолин Кристи, Алия Шокат и Боб Балабан

В Lumon скоро места не хватит — к касту «Разделения» во втором сезоне присоединились Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Алия Шокат («В роли Рикардо») и Боб Балабан («Сумеречная зона»). Помимо них, к работе над продолжением, пожалуй, одного из самых интригующих современных проектов привлечены Мерритт Уивер («Прослушка»), Робби Бенсон («Друзья»), Стефано Караннанте, Джон Ноубл («Элементарно») и Оулавюр Дарри Оулафссон («Настоящий детектив»).

Исполнительный продюсер сериала и режиссёр семи эпизодов первого сезона Бен Стиллер рад сообщить о продолжении работы над проектом. Apple TV+

Волнительно и радостно возвращаться на съёмочную площадку, чтобы начать вторую главу «Разделения». Хоть мы и не знаем, сколько нас не было и кто мы во внешнем мире, нам говорят, что людям нравится сериал, и мы очень счастливы. Слава Киру!

Про внешний мир — это отсылка к сериалу, где каждый рядовой сотрудник Lumon делит своё сознание таким образом, что на работе не помнит, кто он в обычной жизни, и не чувствует течения времени за пределами занятости в компании.

«Разделение» получило положительные оценки зрителей и критиков, а ещё целых четырнадцать номинаций на «Эмми» (и победу в двух из них). Во втором сезоне персонажи будут пытаться вернуть себе свою жизнь, воспоминания и целостность сознания.