Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 ноября

«Бригада» и Саша Белый снова с нами! Вышел трейлер комедии «Ресторан по понятиям 2». Вторая ходка с антигероем в исполнении Охлобыстина уже близко.

Дебора Энн Уолл ждёт звонка от Marvel насчёт нового «Сорвиголовы». Всё ещё ждёт?

Тёмный эльф из приквела «Властелина колец» надеется на усиление инклюзивности во втором сезоне. Останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя.

Создатели «Очень странных дел» довели боссов Netflix до слёз. Пока что это лучшая новость о пятом сезоне.

Главные сокровища на постере сериала «Сокровище нации: На краю истории». Сериал по вселенной Николаса Кейджа зачем-то стартует в декабре.

Вселенная «Человека-паука» пополнилась сериалом «Шёлк» от шоураннера «Ходячих мертвецов». И это только начало плодотворного сотрудничества Amazon и Sony.