Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 ноября

«Бригада» и Саша Белый снова с нами! Вышел трейлер комедии «Ресторан по понятиям 2». Вторая ходка с антигероем в исполнении Охлобыстина уже близко.
«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам. Во всяком случае, пока.
Дебора Энн Уолл ждёт звонка от Marvel насчёт нового «Сорвиголовы». Всё ещё ждёт?
Тёмный эльф из приквела «Властелина колец» надеется на усиление инклюзивности во втором сезоне. Останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя.
Создатели «Очень странных дел» довели боссов Netflix до слёз. Пока что это лучшая новость о пятом сезоне.
Зои Кравиц рассказала о возможности съёмок третьего сезона «Большой маленькой лжи». Ну а вдруг?
Главные сокровища на постере сериала «Сокровище нации: На краю истории». Сериал по вселенной Николаса Кейджа зачем-то стартует в декабре.
Встречайте горячую спутницу Пятнадцатого Доктора Шути Гатвы из «Доктора Кто». Галлифрейцы предпочитают блондинок?
Вселенная «Человека-паука» пополнилась сериалом «Шёлк» от шоураннера «Ходячих мертвецов». И это только начало плодотворного сотрудничества Amazon и Sony.
Гильермо дель Торо уже приметил режиссёров для второго сезона «Кабинета редкостей». Гуманитарная помощь начинающим коллегам.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: