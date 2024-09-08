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СЕРИАЛЫ
369

Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 сентября

Источник: FX
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27«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер

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2Телеовощи – 564: Эксперименты над мамкой
 
1Ноль кадров в секунду – 542: Альтушки не против ящерок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 635: «Чужой: Ромул», новый «Ворон», «Наёмный убийца» Джона Ву, «Блэйд 4» с Уэсли Снайпсом
 
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