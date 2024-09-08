Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 сентября

Сильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки». Говорит, история пишется очень легко.

Сериалу «Ричер» готовят спин-офф, который никто не просил. Ну сколько можно смотреть на боевого мужика?

Юрий Быков приступил к съёмкам «Метода 3» с Хабенским (фото). У третьего сезона появился синопсис.

Закрытый провальный шутер Concord не планируют убирать из сериала «Секретный уровень». С паршивой овцы хоть шерсти клок.