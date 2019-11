«Пацаны» — малыш Патриот ищет маму в ролике, приуроченном к окончанию съёмок второго сезона

Съёмки долгожданного второго сезона «Пацанов» официально подошли к концу, за что усталый, но довольный шоураннер и сценарист проекта Эрик Крипке поднял бутылочку пива. В ознаменование столь важного события официальный твиттер сериала поделился старой документальной съёмкой из секретных архивов корпорации Vought.

Что может быть страшнее, чем маленький Патриот? Будущий спаситель Америки, никогда не знавший материнских объятий, наконец обретает желаемое. Ненадолго.

Could there be anything more terrifying than little Homelander? #FlashbackFriday pic.twitter.com/s9OAXattQB