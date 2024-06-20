Кларк и Кара в новом отрывке из мультсериала «Мои приключения с Суперменом», уже продлённого на третий сезон

Половина второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» осталась позади. Впереди ещё пять эпизодов сезона. Премьера шестой серии состоится на Adult Swim в полночь 22 июня, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день. На YouTube-канале Adult Swim уже опубликовали отрывок из неё с Кларком и Карой.

Оставшиеся эпизоды не станут для мультсериала последними, ведь он получит и третий сезон.

Премьера «Моих приключений с Суперменом» была в июле 2023 года. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

На стриминговом сервисе Paramount+ 9 августа состоится премьера первого сезона мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории». У него есть трейлер.