«Беглецы» — трейлер третьего сезона, который станет для сериала последним

В сети появился свеженький трейлер третьего сезона «Беглецов» от Marvel и Hulu. Потоковый сервис принял решение не продлевать супергеройский сериал, однако шоураннеры Джош Шварц и Стефани Сэвидж призывают поклонников не грустить и обещают дать сериалу логичное, удовлетворяющее завершение.

В 10-серийном окончании главные герои продолжат поиски похищенных друзей и попытаются защитить беременную Лесли. Сверхспособные подростки, наконец узнавшие, почему их родители перешли на тёмную сторону, столкнутся с новым большим злом — колдуньей Морганой Ле Фэй в исполнении Элизабет Хёрли. Предусмотрен и кроссовер с героями также закрытого «Плаща и Кинжала» Тайроном и Тэнди (Обри Джозеф и Оливия Холт).

В сериале снимаются Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Энни Вершинг, Райан Сэндс, Энджел Паркер, Эвер Кэррадайн и Джеймс Марстерс.

Премьера третьего сезона назначена на 13 декабря.