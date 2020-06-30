Первые три минуты второго сезона «Пацанов»: кровь, политика и заботливый Чёрный Нуар

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

The Boys are back in town. Датой выхода второго сезона «Пацанов» теперь гордо значится 4 сентября, и авторы шедеврального сериала Amazon не скупятся на заманухи для зрителей. Во время недавнего прямого эфира они поделились первыми тремя минутами продолжения, а теперь каждую каплю крови можно рассмотреть отдельно и в качестве:

If you missed Friday's livestream, here are the first three minutes of Season 2. Get fucking ready! #TheBoysAreBack pic.twitter.com/aPn1JJkdYC — The Boys (@TheBoysTV) June 29, 2020

Создатели обещали уделить больше внимания загадочному Чёрному Нуару и, как видно, держат слово уже с первых секунд.

В новой главе экранизации комикса Гарта Энниса снова встретятся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, а компанию им составят Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и Ая Кэш в роли нового члена супергеройской «Семёрки» Шторм.

Шоураннер и сценарист Эрик Крипке («Сверхъестественное») обещает повысить градус безумия. И ему, безусловно, веришь.