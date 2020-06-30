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Первые три минуты второго сезона «Пацанов»: кровь, политика и заботливый Чёрный Нуар

The Boys are back in town. Датой выхода второго сезона «Пацанов» теперь гордо значится 4 сентября, и авторы шедеврального сериала Amazon не скупятся на заманухи для зрителей. Во время недавнего прямого эфира они поделились первыми тремя минутами продолжения, а теперь каждую каплю крови можно рассмотреть отдельно и в качестве:

Создатели обещали уделить больше внимания загадочному Чёрному Нуару и, как видно, держат слово уже с первых секунд.

В новой главе экранизации комикса Гарта Энниса снова встретятся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, а компанию им составят Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и Ая Кэш в роли нового члена супергеройской «Семёрки» Шторм.

Шоураннер и сценарист Эрик Крипке («Сверхъестественное») обещает повысить градус безумия. И ему, безусловно, веришь.

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1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
2Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
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6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
5ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
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