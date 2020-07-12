Новые сериалы 13–19 июля

В списке сериалов недели всего три проекта, из которых два потенциально интересных новичка. Стриминговый сервис Peacock подготовил премьеру антиутопии по роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», а потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд. На кабельном канале TNT между тем стартует второй сезон детективного триллера «Алиенист» с Даниэлем Брюлем, Люком Эвансом и Дакотой Фаннинг.
Среда, 15 июля
драма, фантастика
В ролях Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд, Деми Мур, Николь Хембра, Нина Сосанья
Создатель Дэвид Винер
Экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли рисует мир будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс и Ленайна Краун из Нового Лондона отправляются в Дикие земли, где от верной смерти их спасает Дикарь Джон, который вместе с ними отправляется в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне предстоит столкнуться с последствиями своего необдуманного решения.
Своё видение классической антиутопии представляет потоковый сервис Peacock. Сериал по знаменитому роману Олдоса Хаксли так долго пребывал в производстве, что просто обязан порадовать хоть чем-нибудь.
Пятница, 17 июля
фэнтези
В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Девон Террелл, Густаф Скарсгард, Себастиан Арместо, Шалом Брюн-Фрэнклин, Эмили Коутс
Создатель Фрэнк Миллер, Том Уилер
Сериал по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера отправляет юную Нимуэ и наёмника Артура в опаснейшее путешествие на поиски великого мага Мерлина, чтобы передать ему древний меч Экскалибур.
Экранизация комикса Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд постарается привлечь зрителей новизной подхода и размахом действа.
Воскресенье, 19 июля
детектив, триллер
В ролях Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир
Создатель Кэри Фукунага
События второго сезона по роману Калеба Карра «Ангел тьмы» разворачиваются спустя год после произошедшего в первом сезоне «Алиениста». В сиквеле Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард, основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения новорождённой дочери испанского дипломата.