Новые сериалы 13–19 июля

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Peacock

Экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли рисует мир будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс и Ленайна Краун из Нового Лондона отправляются в Дикие земли, где от верной смерти их спасает Дикарь Джон, который вместе с ними отправляется в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне предстоит столкнуться с последствиями своего необдуманного решения.

Своё видение классической антиутопии представляет потоковый сервис Peacock. Сериал по знаменитому роману Олдоса Хаксли так долго пребывал в производстве, что просто обязан порадовать хоть чем-нибудь.