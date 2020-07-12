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Новые сериалы 13–19 июля

В списке сериалов недели всего три проекта, из которых два потенциально интересных новичка. Стриминговый сервис Peacock подготовил премьеру антиутопии по роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», а потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд. На кабельном канале TNT между тем стартует второй сезон детективного триллера «Алиенист» с Даниэлем Брюлем, Люком Эвансом и Дакотой Фаннинг.

Среда, 15 июля

 
Премьера+
Peacock
О дивный новый мир Brave New World

драма, фантастика

В ролях Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд, Деми Мур, Николь Хембра, Нина Сосанья

Создатель Дэвид Винер

Экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли рисует мир будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс и Ленайна Краун из Нового Лондона отправляются в Дикие земли, где от верной смерти их спасает Дикарь Джон, который вместе с ними отправляется в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне предстоит столкнуться с последствиями своего необдуманного решения.

Своё видение классической антиутопии представляет потоковый сервис Peacock. Сериал по знаменитому роману Олдоса Хаксли так долго пребывал в производстве, что просто обязан порадовать хоть чем-нибудь.

Видео

Пятница, 17 июля

 
Премьера+
Netflix
Проклятая Cursed

фэнтези

В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Девон Террелл, Густаф Скарсгард, Себастиан Арместо, Шалом Брюн-Фрэнклин, Эмили Коутс

Создатель Фрэнк Миллер, Том Уилер

Сериал по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера отправляет юную Нимуэ и наёмника Артура в опаснейшее путешествие на поиски великого мага Мерлина, чтобы передать ему древний меч Экскалибур.

Экранизация комикса Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд постарается привлечь зрителей новизной подхода и размахом действа.

Видео

Воскресенье, 19 июля

 
Сезон2
TNT
Алиенист The Alienist

детектив, триллер

В ролях Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир

Создатель Кэри Фукунага

События второго сезона по роману Калеба Карра «Ангел тьмы» разворачиваются спустя год после произошедшего в первом сезоне «Алиениста». В сиквеле Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард, основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения новорождённой дочери испанского дипломата.

Видео

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 415: Многоходовочка Киборга и военная драма «Форпост»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 324: Томми Сиська
 
8ЕВА – 380: Скитальцы без сериалов
 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
75Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
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