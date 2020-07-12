Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 июля

«Хранители» Дэймона Линделофа в числе фаворитов на соискание наград от телекритиков. Не меньше внимания досталось драме об изнасилованиях «Невероятное».

Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли. Чернокожая и бисексуальная — идеальное попадание в роль.

Шоураннер «Ведьмака» жалеет, что в первом сезоне было мало Цири. Поэтому во втором сезоне её будет куда больше.

Рики Джервейс: снимать «Офис» сейчас нереально. Сериал в мгновение ока затравили бы.

Quibi без пользователей — 92% оформивших пробную подписку отказались от сервиса. Но отстойный контент наверняка ни при чём.

Элайджа Вуд с радостью погостит в сериале по «Властелину колец». Но лишь при условии, что это сюжетно оправдано.

И снова апокалипсис в трейлере второго сезона «Академии Амбрелла». Долгожданное продолжение выходит 31 июля.

Хилари Суонк отправляется на Марс в тизере сериала «Прочь» от продюсера Мэтта Ривза. Космическая драма выходит в сентябре.