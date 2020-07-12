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Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня «Дюна» Дени Вильнёва отправится в августе на досъёмки «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов Sony перенесла презентацию PS5 из-за беспорядков, захлестнувших США
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 июля
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Меню
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 415: Многоходовочка Киборга и военная драма «Форпост»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 324: Томми Сиська
 
8ЕВА – 380: Скитальцы без сериалов
 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
75Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
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